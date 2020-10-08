Скільки отримає "Динамо" та "Шахтар" за перемоги у Лізі чемпіонів: суми
УЄФА оприлюднило призовий фонд Ліги чемпіонів, який склав 1,95 мільярда євро. Українські клуби "Шахтар" та "Динамо", які візьмуть участь у груповому етапі ЛЧ, поповнять свій бюджет солідними призовими за вдалі виступи у єврокубках.
Обидва клуби за потрапляння у груповий етап турніру отримають по 15,25 мільйона євро. Це гарантована сума для усіх 32 учасників групового етапу Ліги чемпіонів. Про розподіл призового фонду повідомив офіційний сайт УЄФА.
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Призові Ліги чемпіонів
Кожна перемога буде теж високо оцінена. Клуб, який святкуватиме успіх у матчі Ліги чемпіонів отримуватиме 2,7 мільйона євро.
За нічию із фонду Ліги чемпіонів команда поповнить свій клубний бюджет на 900 тисяч євро. Ще 900 тисяч підуть у призовий фонд, який буде розподілений між учасниками групового раунду у відношенні до кількості перемог.
Якщо "Динамо" та "Шахтар" вийдуть із "груп смерті" у плей-офф, то банк зросте ще на 9,5 мільйона євро. Вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів принесе клубу 10,5 мільйона євро.
Фіналісти автоматично отримають по 12 мільйонів, а переможець турніру, окрім трофея, ще поповнить свій бюджет на 4 мільйони євро.
Гроші за клубні рейтинги
Ще 585 мільйонів євро розподілять на підставі виступів клубів за останні 10 років. Найменш успішний отримає одну частину цієї суми – 1,108 мільйона євро, а найуспішніший – 32 частини (35,46 мільйони).
Маркетинговий пул склав 292 мільйона євро. Все буде залежати від "ваги" кожного телевізійного ринку в Лізі чемпіонів. Його частка буде розділена між представниками країни в Лізі чемпіонів.
Жеребкування групового раунду було не надто вдалим для українських клубів. Обидві команди зустрінуться із грандами світового футболу. Київське "Динамо" зіграє у групі з "Ювентусом", "Ференцварошем" та "Барселоною". Свій перший матч кияни проведуть вже 20 жовтня проти туринського "Ювентуса" на НСК "Олімпійський".
"Шахтар" спробує дати гідний бій "Реалу", "Інтеру" та "Боруссії" (Менхенгладбах). Свій шлях у груповому раунді "гірники" розпочнуть матчем у Мадриді проти "Реала", поєдинок відбудеться вже 21 жовтня.
Додамо, що на шляху у груповий раунд "Динамо" здолало АЗ та "Гент". А "Шахтар" лише розпочне свої матчі у Лізі чемпіонів із групи.
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