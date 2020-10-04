Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал стоимость клубов, участвующих в розыгрыше Лиги чемпионов. Самым дорогим клубом мира стал "Ливерпуль", они почти на 40 миллионов евро опережают ближайшего конкурента "МанСити".

Transfermarkt опубликовал обновленные стоимости клубов еврокубкового сезона 2020/21. "Шахтер" и "Динамо" расположились на 24 и 27 ступеньках соответственно.

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Всего в розыгрыше Лиги чемпионов принимают участие 32 команды. Состав "Шахтера" оценен в 137,4 миллиона евро. А вот киевское "Динамо" чуть более, чем на 40 миллионов евро дешевле дончан – 96,8 миллиона евро.

Сколько стоят соперники украинских клубов в групповом раунде

В группе "Шахтера" самым дорогим клубом стал мадридский "Реал". Их цена составила 877,2 миллиона евро, с ней "сливочные" заняли лишь 5-е место среди всех клубов по стоимости. Итальянский "Интер", который тоже сыграет против дончан в этом розыгрыше, стоит 707,1 миллиона евро, а это 10 строчка среди 32 клубов. Еще один клубом из группы "горняков" является "Боруссия" Менхенгладбах – 314,68 и почетное 17 место. Как видим, "Шахтер" в своей группе стоит дешевле всего.

Относительно группы "Динамо", то здесь единоличным лидером является еще один испанский гранд "Барселона" – 943,2 миллиона евро и третье место в общем рейтинге. Вторую строчку занимает итальянский "Ювентус" – 683,2 и 11 строчка. Скромный венгерский клуб "Ференцварош", который возглавляет украинский наставник Сергей Ребров, стоит лишь 24,7 миллиона евро. В команде играет также Харатин и Зубков, их клуб занимает последнее место по стоимости среди всех 32 команд.

Лидером по стоимости является "Ливерпуль" – 1,09 миллиарда евро. Второе место занял "Мансити" Зинченко – 1,05 миллиарда евро. Тройку лидеров замкнула все та же вышеупомянутая "Барселона" (943,2 миллиона евро).