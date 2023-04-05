Космические деньги: Свитолина раскрыла сумму, собранную для Украины во время полномасштабной войны

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина всегда была лицом нашей страны на международной арене, а после 24 февраля 2022 года ее медийность стала еще больше. Теннисистка рассказала о сборе средств на нужды родной страны.

Элина Свитолина вернулась в WTA-тур после декрета. Теперь у теннисистки будет еще больше возможностей помочь родной стране, которая уже больше года страдает от полномасштабной войны против России.

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Бывшая третья ракетка мира еще до беременности отдавала все заработанные призовые на армию, организовывала и продолжает это делать до сих пор благотворительные вечера, аукционы и события. Последний такой сбор был в Чарльстоне, где Элина официально вернулась в соревнования.

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Свитолина: Я делаю свой максимум с помощью тенниса

Украинская теннисистка назвала сколько уже, успела собрать денег на нужды родной страны. Свитолина называет свою помощь ее обязанностью, ведь является медийной личностью и может напомнить миру, что война в Украине продолжается.

Это моя обязанность. У меня есть эти возможности. Уехать в Украину, встретиться с президентом, пообщаться с людьми, которые защищают нашу страну. Быть одним из голосов Украины, который делится с другими историей моей страны, повышает осведомленность среди как можно большего количества людей, напоминает им, насколько в значительной помощи мы нуждаемся. Я делаю свой максимум с помощью тенниса. С начала войны я собрала более миллиона долларов для Украины и моего фонда. Я выполняю миссию ради моей страны и народа,

– рассказала теннисистка.

Отметим, что в феврале украинская теннисистка съездила домой, посетив разрушенные Бучу и Ирпень. Напомним, что Элина является послом платформы UNITED 24, инициатором которой стал Владимир Зеленский.

К сожалению, Свитолина вернулась к соревнованиям из поражения от Юлии Путовцевой. Зрители в Чарльстоне устроили украинцы овации, как перед началом поединка, так и после матча

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