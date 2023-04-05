Еліна Світоліна повернулась у WTA-Тур після декрету. Тепер у тенісистки буде ще більше можливостей допомогти рідній країні, яка вже понад рік страждає від повномасштабної війни проти Росії.

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Колишня третя ракетка світу ще до вагітності віддавала усі зароблені призові на армію, організовувала та продовжує це робити до тепер благодійні вечори, аукціони та події. Останній такий збір був у Чарльстоні, де Еліна офіційно повернулась до змагань.

Благодійний захід у США зібрав 100 тисяч доларів для України.

Світоліна: Я роблю свій максимум за допомогою тенісу

Українська тенісистка назвала, скільки вже встигла зібрати грошей на потреби рідної країни. Світоліна називає свою допомогу її обов'язком, адже є медійною особистістю та може нагадати світу, що війна в Україні досі триває.

Це мій обов’язок. У мене є ці можливості. Поїхати в Україну, зустрітись із президентом, поспілкуватись з людьми, які захищають нашу країну. Бути одним із голосів України, який ділиться з іншими історією моєї країни, підвищує поінформованість серед якомога більшої кількості людей, нагадує їм, наскільки значної допомоги ми потребуємо. Я роблю свій максимум за допомогою тенісу. З початку війни я зібрала більше мільйона доларів для України й для мого фонду. Я виконую місію заради моєї країни та народу,

– розповіла тенісистка.

Відзначимо, що у лютому українська тенісистка з'їздила додому, відвідавши зруйновані Бучу та Ірпінь. Нагадаємо, що Еліна є амбасадоркою платформи UNITED 24, ініціатором якої став сам Володимир Зеленський.

На жаль, Світоліна повернулась до змагань із поразки від Юлії Путівцевої. Глядачі у Чарльстоні влаштували українці овації, як перед початком поєдинку, так і після матчу.

Важливо! Далі на Еліну чекає турнір Axion Open серії ITF W60K у швейцарському К'яссо, який стартує 10 квітня. Українка отримала від організаторів змагань wild card.