Турнир в Чарльстоне стал первым для бывшей третьей ракетки мира после декрета. Элина Свитолина вернулась в WTA-Тур с замороженным рейтингом. На соревнования в США украинка получила wild card, но уже в первом матче получила мощную соперницу24 Канал.

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Невероятная поддержка для Светолиной

Все уже очень давно ждали, когда на корт вернется Свитолина. Но, наконец, дождались. Очень тепло встретили на корте Элину и зрители Чарльстона. Поклонники тенниса устроили безумные овации, когда Свитолина вышла из подтрибунного помещения.

Элина в ответ поздоровалась с болельщиками, помахав рукой. Было видно, что украинская теннисистка взволнована своим возвращением в соревнования после рождения дочери Скай. Но в то же время была счастлива, что вернулась на корт.

Гордости нашей теннисистке добавили слова комментатора трансляции. Он назвал Свитолину "одной из королев тенниса". Что не может не радовать украинцев, ведь у них есть такая титулованная землячка. Далеко не каждый день услышишь, как комментаторы награждают теннисистку таким большим званием.

Как Свитолину встречали в Чарльстоне: смотрите видео

На протяжении всего поединка зрители бурно встречали удачные розыгрыши украинки. Что не скажешь о поддержке ее соперницы.

К сожалению, в своем первом поединке после декрета Свитолиний не удалось одержать победу. Элина забрала первый сет, но уступила Юлии Путовцевой из Казахстана в двух следующих. В итоге – 1:2 (7:6, 2:6, 4:6) в пользу соперницы украинки.

Видео, как фанаты в Чарльстоне провожали Свитолину из корта

К слову. Следующий турнир Свитолиной будет в Оэйраше, который состоится 17 – 23 апреля.