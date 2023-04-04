Фанаты и топовые теннисистки WTA-Тура радуются возвращению к соревнованиям украинской теннисистки. Болельщики устроили настоящие овации украинцы. К сожалению, Элина Свитолина не смогла пробиться в следующий круг турнира WTA 500 в Чарльстоне, куда получила wild card.

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Еще один отличный шанс для украинки

Украинская теннисистка прокомментировала свое возвращение на корт после декрета.

Ожидалось, что в следующий раз мы увидим Свитолину на турнире в Оэйраше, который пройдет 17 – 23 апреля.

4 апреля стало известно, что поклонники Элины смогут снова насладиться ее игрой ранее запланированного. Бывшая первая ракетка Украины получила еще один wild card на соревнование Axion Open серии ITF W60K в швейцарском Кьяссо.

Турнир в Швейцарии стартует уже 10 апреля и пройдет до 16 апреля.



Wild card для Элины Свитолиной / Фото из инстаграммы AXION OPEN

Отметим, что украинка будет набирать игровой тонус даже из-за турниров уровня ITF. Также Свитолина и ее команда будут выбирать соревнования, отталкиваясь от условий организаторов и замороженного рейтинга.

Напомним, что 15 октября 2022 года Свитолина впервые стала мамой очаровательной дочери Скай, которая была с отцом Гаэлем Монфисом, пока Элина выступала в Чарльстоне. На все последующие европейские турниры украинка уже будет ездить с маленькой дочкой.