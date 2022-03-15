Стаховский: Мир, пожалуйста, закрой небо над Украиной

Сергей Стаховский стал одним из украинских спортсменов, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить страну от орды. Бывший теннисист обратился к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной.

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Об этом атлет написал на своей странице в инстагарме. Стаховский выложил видео беременной женщины, умершей после бомбардировки оккупантами роддома в Мариуполе. Рашисты унесли жизни ее нерожденного ребенка.

Мать и ее нерожденный ребенок погибли... Мир, пожалуйста, закрой небо над Украиной... Сколько еще нужно, чтобы вы начали действовать?

– написал Стаховский.



Стаховский обратился к НАТО / Скриншот из инстаграммы теннисиста

Напомним, что 9 марта Россия цинитно разбомбила детскую больницу в Мариуполе. Беременных и их малышей доставали из-под завалов. Из-за российских бомб погибли три человека, среди них – ребенок, еще 17 человек пострадали.

Активная позиция Сергея Стаховского