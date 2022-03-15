Стаховский: Мир, пожалуйста, закрой небо над Украиной
Сергей Стаховский стал одним из украинских спортсменов, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить страну от орды. Бывший теннисист обратился к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной.
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Об этом атлет написал на своей странице в инстагарме. Стаховский выложил видео беременной женщины, умершей после бомбардировки оккупантами роддома в Мариуполе. Рашисты унесли жизни ее нерожденного ребенка.
Мать и ее нерожденный ребенок погибли... Мир, пожалуйста, закрой небо над Украиной... Сколько еще нужно, чтобы вы начали действовать?
– написал Стаховский.
Стаховский обратился к НАТО / Скриншот из инстаграммы теннисиста
Напомним, что 9 марта Россия цинитно разбомбила детскую больницу в Мариуполе. Беременных и их малышей доставали из-под завалов. Из-за российских бомб погибли три человека, среди них – ребенок, еще 17 человек пострадали.
Активная позиция Сергея Стаховского
- Бывший теннисист с первых дней войны присоединился к украинской армии. Он попытался связаться со звездами тенниса, чтобы те помогли Украине. Но не все пошли на контакт.
- Серб Новак Джокович сам написал украинцу и предложил свою помощь. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер решили проигнорировать Стаховского.
- Отметим, что Сергей Стаховский проживает в Венгрии, но после начала военных действий в Украине вернулся в родную страну.