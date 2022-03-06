К теме Джокович поддержал Украину, Надаль и Федерер решили промолчать
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Сергей Стаховский изложил часть переписки с одним из наиболее титулованных теннисистов мира Новаком Джоковичем. Серб хочет помочь Украине.
Источник:инстаграмм Сергея Стаховского
К теме Джокович поддержал Украину, Надаль и Федерер решили промолчать
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