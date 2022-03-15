Стаховський: Світ, будь ласка, закрий небо над Україною
Сергія Стаховський став одним із тих українських спортсменів, які взяли до рук зброю, щоб захистити країну від орди. Колишній тенісист звернувся до НАТО з проханням закрити небо над Україною.
Читайте також Стаховський звернувся до тренера Тоттенхема, який пожалів відсторонених спортсменів Росії
Про це атлет написав на своїй сторінці в інстаграмі. Стаховський виклав відео вагітної жінки, яка померла після бомбардування окупантами пологового будинку у Маріуполі. Рашисти забрали життя її ненародженої дитини.
Мати та її ненароджена дитина загинули... Світ, будь ласка, закрий небо над Україною... Скільки ще потрібно, щоб ви почали діяти?,
– написав Стаховський.
Стаховський звернувся до НАТО / Скриншот із інстаграму тенісиста
Нагадаємо, що 9 березня Росія цинічно розбомбила дитячу лікарню у Маріуполі. Вагітних та їх малюків діставали з-під завалів. Через російські бомби загинуло троє людей, серед них – дитина, ще 17 осіб постраждало.
Активна позиція Сергія Стаховського
- Колишній тенісист з перших днів війни доєднався до української армії. Він спробував сконтактуватись із зірками тенісу, щоб ті допомогли Україні. Але не усі пішли на контакт.
- Серб Новак Джокович сам написав українцю та запропонував свою допомогу. Рафаель Надаль та Роджер Федерер вирішили проігнорувати Стаховського.
- Відзначимо, що Сергія Стаховський проживає в Угорщині, але після початку військових дій в Україні повернувся до рідної країни.
- Українець звернувся до головного тренера Тоттенхема Антоніо Конте, який не погоджується з відстороненням російських спортсменів від змагань.