Недавно закончивший профессиональную карьеру Сергей Стаховский взял в руки оружие, чтобы защищать Украину от вторжения российских войск. Украинец помогает украинской армии не только физически, но и информационно.

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Стаховский попытался связаться с ведущими теннисистами планеты, которые могли бы поддержать Украину. Однако некоторые из них решают стать на нейтральную сторону.

По словам украинца, Новак Джокович направил ему сообщения со словами поддержки, а вот Рафаэль Надаль и Роджер Федерер решили проигнорировать Стаховского.