35-летний Василий Ломаченко во второй раз в своей карьере поспорит за все пояса дивизиона. Соперник украинца – непобежденный американец Девин Хейни.

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Разница в один миллион

Несмотря на свой статус андердога, боксер из Украины получит солидные деньги за бой против американца. По информации ESPN, Ломаченко заработает 3 миллиона долларов за чемпионский поединок. Это почти столько же, сколько украинец получил за свою предыдущую попытку стать абсолютом в 2020 году. Тогда Василий получил 3,25 миллиона долларов. Это был самый большой заработок Ломаченко в карьере.

Хейни, который проведет бой в статусе чемпиона, получит 4 миллиона долларов. Кроме того, Девину придется заплатить штраф за свое поведение во время взвешивания. Тогда американец сильно толкнул Ломаченко.

Сообщается, что комиссия даже пригласила второй медосмотр для соискателя, чтобы подтвердить разрешение на бой. Медики были обеспокоены, не нанес ли Хейни травму Ломаченко.

Однако Василий всех успокоил, сообщив, что с ним все в порядке. По мнению Ломаченко, таким поведением Хейни показал свою слабость.

Напомним, что бой Ломаченко против Хейни состоится в ночь с 20 на 21 мая Ожидается, что боксеры выйдут на ринг в 07:00 по Киеву уже 21 мая. 24 Канал проведет онлайн-трансляцию поединка.