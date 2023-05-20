Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в Лас-Вегасе проведет бой против абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Девина Хейни. Украинский боксер попытается отобрать пояса у американца.

Вот так Хейни резко толкнул Ломаченко на дуэли взглядов: присутствующие шокированы этим жестом

Подарок украинским фанатам бокса

Украинский транслятор боксерских поединков компания MEGOGO отказалась транслировать бой через принципиальную позицию. Однако болельщики из Украины не останутся без зрелища. Промоутерская компания Тор Rank, представляющая интересы Василия Ломаченко и Девина Хейни, совершенно бесплатно покажет бой для зрителей из Украины.

Онлайн-трансляция поединка Ломаченко – Хейни

Соперники в ожидании мегафайта

В преддверии поединка боксеры провели традиционную процедуру взвешивания и дуэль взглядов. Украинец оказался немного тяжелее американца. По результатам взвешивания абсолютный чемпион на весах показал 61 килограмм, претендент – 61,2 килограмма.

Во время дуэли взглядов не выдержали нервы у Хэйни. Девин начал что-то рассказывать Ломаченко, а затем резко толкнул его. Однако такое дерзкое поведение чемпиона не выбило из равновесия Василия. По мнению Ломаченко, американский боксер просто испугался претендента.

Важно! Бой Ломаченко – Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе. Начало основного карда боксерского шоу в 05:00 по Киеву. Так что сам бой Ломаченко с Хейни следует ждать утром 21 мая в 07:00 по Киеву.