Ломаченко и Хейни проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе. Этим титулом владеет Дэвин Хейни, а один из чемпионских поясов он отобрал именно у Василия Ломаченко. Для этого ему даже не пришлось провести с ним сражение.

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Бой Хейни – Ломаченко будет последним на вечере бокса в Лас-Вегасе в MGM Grand Garden Arena 20 мая. Следовательно, выход боксеров ожидается не раньше, чем 06:00 по киевскому времени уже 21 мая.

Перед сражением состоялась официальная церемония взвешивания, а также финальная дуэль взглядов. Во время нее Хейни толкнул Ломаченко.

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В Украине официально не будет трансляции боя Ломаченко – Хэйни. Платформа Megogo, до этого транслировавшая последние бои боксера, на этот раз решила не покупать права на трансляцию. Например, официальным транслятором боя является ESPN+, но трансляция боя для зрителей в США будет доступна только по системе PPV (pay-per-view, "платы и смотри") за 59,99 доллара.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хейни. Она будет доступна в этой новости.