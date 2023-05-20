В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе состоится долгожданный мегафайт двух топ-боксеров современности – Девина Хейни и Василия Ломаченко. Этот бой станет последней попыткой украинского боксера воплотить свою мечту – быть абсолютным чемпионом мира.
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Хейни испугался Ломаченко
В преддверии поединка состоялась традиционная процедура взвешивания и дуэль взглядов. Во время последней не выдержали нервы у американского боксера. Он почему-то начал что-то говорить Василию, а потом изо всех сил толкнул его.
Однако Ломаченко не повелся на провокацию "Мечты". После инцидента претендент объяснил поведение абсолюта.
Теперь он мой. Он мой. У него нет сил. Сегодня я ощутил его силу. Хейни это сделал, потому что испуган. Он испуган. Я уверен в этом на сто процентов,
– сказал Ломаченко.
Видео комментария Ломаченко