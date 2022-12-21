Арсенал определился с предложением по Мудрику: Шахтер получит солидную сумму и выгодные условия
Источник:Egal Talks Football
Лондонский Арсенал изо всех сил пытается оформить трансфер Михаила Мудрика. "Канониры" определились с условиями предложения, которые поступят в Шахтер.
По информации журналиста CBS Sports Golazo Бена Джейкобса, лондонский клуб готов отдать за Михаила Мудрика 60-65 миллионов евро, включая бонусы. Также Арсенал может предложить Шахтеру процент от предстоящего трансфера левого вингера в другую команду.
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СМИ подогревают интерес к трансферу
В расположении лидера АПЛ надеются, что такое предложение убедит украинцев отпустить своего ключевого футболиста.
Ранее была информация, что Арсенал и Шахтер договорились о переезде Мудрика в Лондон. Журналист Йерун Стекеленбург даже анонсировал дату появления Михаила в расположении "канониров" - 4 января.Любопытно! По обновленным данным Transfermarkt, стоимость Мудрика составляет 40 миллионов евро Это позволило стать Михаилу самым дорогим игроком в истории УПЛ.
Однако, возможно, это очередные слухи, чтобы подогреть интерес к переходу Мудрика.
Мудрик близок к переезду в Лондон
- СМИ сообщали, что представители ездили в Лондон, чтобы провести встречи с четырьмя потенциальными покупателями на "горняках". Но в основном речь шла о Мудрике.
- В интервью Михаил рассказывал, что летом имел диалоги с тренерами трех клубов. Но ни один разговор не закончился успешным трансфером.
- Шахтер неоднократно сравнивал переход Михаила со 100-миллионными трансферами топовых грандов Европы. Но сам футболист был в шоке с такими заявлениями и признался, что будет расстроен, если останется в Шахтере после зимнего трансферного окна.
- Контракт левого вингера с донецким клубом рассчитан до конца 2026 года.
- В сезоне-2022/2023 Мудрик отличился в футболке "горняков" 10 голами в 18 поединках. Также отдал 8 ассистов на партнеров по команде.