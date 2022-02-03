О том, как сообщает источник, МЮ не будет задействовать игрока в тренировках и матчах. Вероятно, он не будет выступать за команду до конца следствия.
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Гринвуда обвиняют в изнасиловании: что известно
20-летнего игрока арестовали в минувшее воскресенье после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фото побоев и выложила аудио, где ее принуждают к сексу. Гринвуд провел под стражей три дня.
Манчестер Юнайтед отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес. Nike, который спонсирует спортсмена, приостановил с ним сотрудничество.
- Гринвуд выступает за основную команду Манчестер Юнайтед с 2018 года. В этом сезоне форвард принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.