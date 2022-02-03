Проте, як повідомляє джерело, МЮ не задіятиме гравця у тренуваннях та матчах. Ймовірно, він не виступатиме за команду до кінця слідства.

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Грінвуда звинувачують у зґвалтуванні: що відомо

20-річного гравця заарештували минулої неділі після звинувачень з боку його дівчини Гаррієт Робсон, яка опублікувала фото побоїв та виклала аудіо, де її примушують до сексу. Грінвуд провів під вартою три доби.

Манчестер Юнайтед усунув Грінвуда від ігор та тренувань через звинувачення на його адресу. Nike, який спонсує спортсмена, призупинив із ним співпрацю.