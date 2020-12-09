Матч Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким Истанбул Башакшехир было прервано на 14-й минуте. Все из-за расистского скандала с участием бригады арбитров из Румынии. По одной из версий, помощник арбитра назвал помощника тренера Вебо "черным". Из-за этого команда покинула поле.

Напомним, помощник тренера Пьера Вебо во время матча на скамейке запасных должен был получить удаление из-за неспортивного поведения. Главный тренер Овидиу Хацеган подошел к скамейке запасных, чтобы показать ему красную карточку. Его помощник Себастьян Кольцеску, указывая, кого именно следует изъять, принял Фразу "черный парень". Это услышал нападающий Истамбула Демба Ба, из-за чего начал высказывать претензии к бригаде арбитров. А после этого вся турецкая команда в знак протеста покинула поле. За ним последовали и игроки ПСЖ, и матч так и не был доигран.

В УЕФА решили, что этот матч таки доигрывают – на следующий день, 9 декабря. Но уже с другой бригадой арбитров. И начнут его с 14-й минуты.

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Однако румынский журналист Эммануэль Роша убеждает, что и сам Вебо оказался ксенофобом. Он с самого начала называл бригаду арбитров из Румынии "цыганами".

BREAKING NEWS: Very important. Sources close to the refs tell me it's assistant ref Octavian Sovre you can hear on the recording here and NOT Coltescu. Also, the Romanian refs claim Webo called them 'gypsy' from the second minute, that being the reason for the 'it's not possible" https://t.co/82ZI9vggIi — Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2020

Примет ли этот факт УЕФА во внимание – пока неизвестно. Известно лишь то, что красная карточка Вебо, которая была показана в этом матче – аннулирована. Поэтому он может присутствовать на продолжении матча ПСЖ – Истамбул.