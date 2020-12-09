Скандал в матче ПСЖ – Башакшехир: помощник тренера назвал арбитров "цыганами"
Матч Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким Истанбул Башакшехир было прервано на 14-й минуте. Все из-за расистского скандала с участием бригады арбитров из Румынии. По одной из версий, помощник арбитра назвал помощника тренера Вебо "черным". Из-за этого команда покинула поле.
Напомним, помощник тренера Пьера Вебо во время матча на скамейке запасных должен был получить удаление из-за неспортивного поведения. Главный тренер Овидиу Хацеган подошел к скамейке запасных, чтобы показать ему красную карточку. Его помощник Себастьян Кольцеску, указывая, кого именно следует изъять, принял Фразу "черный парень". Это услышал нападающий Истамбула Демба Ба, из-за чего начал высказывать претензии к бригаде арбитров. А после этого вся турецкая команда в знак протеста покинула поле. За ним последовали и игроки ПСЖ, и матч так и не был доигран.
В УЕФА решили, что этот матч таки доигрывают – на следующий день, 9 декабря. Но уже с другой бригадой арбитров. И начнут его с 14-й минуты.
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Однако румынский журналист Эммануэль Роша убеждает, что и сам Вебо оказался ксенофобом. Он с самого начала называл бригаду арбитров из Румынии "цыганами".
Примет ли этот факт УЕФА во внимание – пока неизвестно. Известно лишь то, что красная карточка Вебо, которая была показана в этом матче – аннулирована. Поэтому он может присутствовать на продолжении матча ПСЖ – Истамбул.
- Матч ПСЖ – Истанбул имеет значение лишь для французской команды. Они и так вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но им надо победить, чтобы выйти на первое место из группы. В случае ничьей или поражения, они будут на втором месте, и попадут в число несеяных.
- В Истанбула никаких перспектив уже нет. Команда занимает четвертое место в группе. И выше уже не поднимется.
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