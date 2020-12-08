Матч Лиги чемпионов ПСЖ – Истанбул прерван из-за расистских оскорблений: игроки ушли с поля
Матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбулом прерван в первом тайме при счете 0:0.
В начале игра судья удалил со скамейки запасных футболиста турецкого клуба Демба Ба, пишет 24 канал.
Смотрите также Динамо – Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Что случилось на матче ПСЖ – Истанбул
После обсуждений с судейской бригадой игроки и тренеры Истанбула ушли в раздевалку. За ними последовали представители ПСЖ. Причина – расистское высказывание резервного судьи в адрес Ба.
Вероятно, бывший игрок сборной Камеруна Пьер Вебо набросился на четвертого арбитра, заподозрив оскорбление на расовой почве.
Матч ПСЖ – Истанбул прервали из-за расистских оскорблений / Фото: скриншот
Поделиться новостью
Выбор редакции