Матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбулом прерван в первом тайме при счете 0:0.

В начале игра судья удалил со скамейки запасных футболиста турецкого клуба Демба Ба, пишет 24 канал.

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Что случилось на матче ПСЖ – Истанбул

После обсуждений с судейской бригадой игроки и тренеры Истанбула ушли в раздевалку. За ними последовали представители ПСЖ. Причина – расистское высказывание резервного судьи в адрес Ба.

Вероятно, бывший игрок сборной Камеруна Пьер Вебо набросился на четвертого арбитра, заподозрив оскорбление на расовой почве.



Матч ПСЖ – Истанбул прервали из-за расистских оскорблений / Фото: скриншот