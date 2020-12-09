Поединок 6-го тура Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбул Башакшехир был остановлен 8-го декабря. Поединок не был доигран из-за расизма в отношении игрока турецкого клуба.

Резервный арбитр румын Себастьян Кольцеску обвинен в расизме в отношении Пьера Вебо, пишет 24 канал. Помогая главному арбитру, тот назвал Вебо "черным".

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Себастьян Кольцеску объяснил свои слова, сказанные во время игры Лиги чемпионов.

"Negru по-румынски означает" черный ". Я не расист", – цитирует Кольцеску GFFN.

Что произошло во время матча

В первой половине игры Себастьян Кольцеску употребил слово "черный парень" в отношении Вебо. Игрок турецкого клуба Демба Ба был возмущен действиями арбитра и решил заступиться за партнера.

После этого турецкий клуб в знак протеста решил покинуть поле. За ними последовали и футболисты ПСЖ, вследствие чего матч не возобновили. Игра была остановлена ​​на 14-й минуте.

Поединок состоится в среду, 9 декабря, в 19:55. На матч приедет новая бригада арбитров.