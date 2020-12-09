Во вторник, 8 декабря, ПСЖ на своем поле принимал Истанбул в заключительном матче группы Лиги чемпионов. Поединок неожиданно был сорван из-за расистских оскорблений от одного из судей. Матч будет доигран с новой бригадой арбитров.

Матч на 14-й минуте неожиданно был прерван. Четвертый арбитр поссорился с нападающим Демба Ба и ассистентом главного наставника турок Пьером Вебо. Последний вообще получил красную карточку за этот эпизод, пишет 24 канал.

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С чего все началось?

Вебо сигнализировал, что судья использовал расистские оскорбления в их сторону. После этого турецкий клуб решил покинуть поле. За ними последовали и футболисты ПСЖ.

Матч долго не могли возобновить. В итоге поединок состоится в среду, 9 декабря, в 19:55. Встреча начнется с 14-й минуты. На скандальное противостояние специально приедет новая бригада арбитров.

В УЕФА не пропустят данный инцидент сквозь пальцы. Представители собираются полностью выяснить все детали этого момента.