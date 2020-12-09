Матч Ліги чемпіонів між французьким ПСЖ та турецьким Істанбул Башакшехір було перервано на 14-й хвилині. Все через расистський скандал за участі бригади арбітрів з Румунії. За однією з версій, помічник арбітра назвав помічника тренера Вебо "чорним". Через це команда покинула поле.

Нагадаємо, помічник тренера П'єра Вебо під час матчу на лаві запасних мав отримати вилучення за неспортивну поведінку. Головний тренер Овідіу Хацеган підійшов до лави запасних, щоб показати йому червону картку. Йог помічник Себастьян Кольцеску, вказуючи, кого саме слід вилучити, вжив Фразу "чорний хлопець". Це почув нападник Істамбула Демба Ба, через що почав висловлювати претензії до бригади арбітрів. А після цього вся турецька команда в знак протесту покинула поле. За ним пішли й гравці ПСЖ, і матч так і не був дограний.

В УЄФА вирішили, що цей матч таки дограють – на наступний день, 9 грудня. Але вже з іншою бригадою арбітрів. І розпочнуть його з 14-й хвилини.

До теми Я не расист, – арбітр скандального матчу ПСЖ – Істанбул Башакшехір

Однак румунський журналіст Емануель Рошу переконує, що і сам Вебо виявився ксенофобом. Він з самого початку називав бригаду арбітрів з Румунії "циганами".

BREAKING NEWS: Very important. Sources close to the refs tell me it's assistant ref Octavian Sovre you can hear on the recording here and NOT Coltescu. Also, the Romanian refs claim Webo called them 'gypsy' from the second minute, that being the reason for the 'it's not possible" https://t.co/82ZI9vggIi — Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2020

Чи прийме цей факт УЄФА до уваги – поки невідомо. Відомо лише те, що червона картка Вебо, яка була показана в цьому матчі – анульована. Відтак він може бути присутнім на продовженні матчу ПСЖ – Істамбул.