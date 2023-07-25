Иванчук в заложниках у Гутцайта: как громкий скандал может поставить под удар Динамо

Министерство молодежи и спорта Украины в очередной раз из-за своей недальновидности в принятии решений усугубляет ситуацию в украинском спорте. А потом пытается в авральном порядке все наладить. Похоже, на этот раз не все удастся.

В Минспорта решили своим способом бороться с допуском россиян и белорусов к международным соревнованиям. И вместо того, чтобы и дальше делать все, чтобы представителей стран-агрессоров не было на турнирах, решили запретить украинским спортсменам там выступать. Назвать это иначе, чем выстрелом себе в ногу, трудно. Ведь вместо того, чтобы украинцы и дальше были представлены на международных турнирах, где могли бы каждый раз напоминать о войне в Украине и призывали бы весь мир поддержать нас, мы получили "оглушительную тишину". Ведь вместо нас о нас никто говорить не будет. 24 Канал рассказывает о новом и, похоже, не последнем громком скандале.

В то же время Гутцайт решил дать заднюю: Украина может отказаться от бойкота на турниры с россиянами

Первыми, кто этим воспользовался, были сами россияне. Они сделали все, чтобы еще раз "насолить" украинцам. Например, на турниры по фехтованию они заявили спортсменок, которые находятся не просто далеко за пределами первой сотни в рейтинге. У них не было никаких шансов пройти хотя бы первый круг соревнований. При этом некоторые из них открыто поддерживают войну России против Украины.

Но именно из-за их участия украинские фехтовальщицы должны пропустить турнир, который является квалификационным на Олимпийские игры.

А если нет участия в таких турнирах – нет и пропуска на Олимпиаду для украинцев. Так что в этом случае пострадали только украинские спортсмены.

Иванчук в заложниках у Гутцайта

Но вместо того, чтобы сделать выводы из своего неуклюжего бойкота, Минспорта со своим руководителем Вадимом Гутцайтом и дальше придерживается этого решения. И количество "пострадавших" от него будет только расти. Как и скандальных ситуаций.

Самый известный пример в последнее время – отказ в выезде украинскому гроссмейстеру Василию Иванчуку в Азербайджан для участия в Кубке мира. Он получил личное приглашение от организаторов для участия в турнире. Но не смог выехать из Украины.

Поэтому другие известные гроссмейстеры написали открытое письмо Гутцайту с просьбой дать разрешение на выезд Иванчука для участия в турнире.

Журналист Даниил Мокрик справедливо замечает, что Василий Иванчук – это глыба шахматного мира, начиная с 1990-х годов.

Это человек, который при жизни стал в шахматном мире легендой. Гроссмейстер, который на протяжении десятилетий был лицом украинских шахмат на самой вершине. В то же время это гроссмейстер, лучшие годы которого уже позади. Неизвестно, сколько еще вообще шансов у него будет принять участие в циклах розыгрыша титула классического чемпиона мира в индивидуальном зачете – циклах, имеющих в мире шахмат престиж, с которым не сравнится никакое другое соревнование,

– возмутился журналист.



Василий Иванчук / фото "Украина молодая"

В сети крайне отрицательно реагируют на решение Минспорта.

Но здесь ситуация достаточно неоднозначная:

Для начала следует отметить, что Международная федерация шахмат (FIDE), которая и опубликовала это открытое письмо, под руководством россиян.

Ее президентом является Аркадий Дворкович – российский политик, бывший помощник российских президентов Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Только этого одного достаточно, чтобы отнестись несколько скептически к этой ситуации.

Именно на этом и сделал акцент в своем заявлении Гутцайт. Он заявил, что вся эта ситуация с Иванчуком – это провокация со стороны того же Дворковича. И что он якобы не получал письмо от Федерации шахмат Украины с просьбой предоставить Иванчуку разрешение на выезд за границу для участия в турнире, как этого требует процедура.

С другой стороны, тот же Гутцайт заявил, что даже если бы и получил соответствующую просьбу, то все равно бы отказал, ведь участие в турнире принимают россияне, хотя и под нейтральным статусом.

Чтобы он участвовал в соревнованиях с россиянами под нейтральным флагом… Вы знаете, что у нас есть запрет участвовать в соревнованиях, где есть спортсмены из России и Беларуси. Поэтому сейчас, когда еще мы не решили это окончательно, будем ли мы участвовать или не будем… мы не можем отпускать,

– заявил Гутцайт.

И здесь сбывается опасение, которое в свое время выразил борец и народный депутат Жан Беленюк. В эксклюзивном интервью сайту 24 Канала он еще в апреле 2023 года предостерег, что решение о бойкоте соревнований может привести к ручному управлению со стороны министерства и Гутцайта.

То есть, позвонил министру, министр дал добро, сборная поехала. Другая сборная, у которой не сложились нормально отношения с министром, она сидит дома,

– заявил тогда Беленюк.

Как показывает история, случай с Иванчуком – именно такой.

При этом Иванчук – не единственный украинец, заявившийся на Кубок мира по шахматам. В общей сложности там планируют выступить семь мужчин и шесть женщин. В первом раунде мужского разряда Кубка мира Украину представят Владимир Баклан, Юрий Кузубов и Виталий Бернадский. Во втором круге должны были начать соревнования Антон Коробов, Василий Иванчук, Андрей Волокитин и Руслан Пономарев.

И здесь возникает еще один любопытный момент. Владимир Баклан и Юрий Кузубов попали в "список лиц, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия", который составило Минмолодежьспорта.Фактически они поехали на соревнования уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину и не вернулись. Тем самым они нарушили условия выезда за границу. Но они могут выступить на турнире. А вот находящийся в Украине Иванчук такие соревнования пропустит.

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Футбольный удар по бойкоту

Но Вадим Гутцайт может получить еще один "неожиданный удар" из-за своего же решения о бойкоте. В этот раз от футбола. Гутцайт оказался в ситуации, когда любое его решение, кроме отмены бойкота, будет проигрышным для украинского спорта.

На шахматном языке это сравнимо с цугцвангом.

Что такое цугцванг С немецкого Zugzwang – "принуждение к совершению хода". Термин, используемый в шахматах, шашках и некоторых других играх, а также в комбинаторной теории игр.



Это ситуация, когда любой ход игрока приводит к ухудшению его положения. В теории игр цугцванг означает то, что напрямую изменяет результат партии с победы на поражение.

Сначала министерству удалось "отбиться" от футбольного вопроса. Ведь из-за решения о бойкоте сборная Украины по футболу должна сняться с отбора на чемпионат Европы. Все потому, что участие там принимала участие и сборная Беларуси (даже не в нейтральном статусе).

Однако тогда Минмолодежьспорта пошло на уступки, и решило, что если сборные Украины и Беларуси не играют между собой (их развели по разным группам во время жеребьевки), тогда можно. Якобы это разные соревнования (хотя формально это один и тот же отбор).

И это опять же вызвало возмущение у представителей других видов спорта. Те же дзюдоисты возмущались, что они были вынуждены сняться с участия в чемпионате мира из-за того, что там выступают россияне. Хотя представители страны-агрессора не были заявлены во все весовые категории, и некоторые украинцы с ними даже не пересеклись бы. Но тогда министерским чиновникам было все равно (за исключением того, что спортсмены, выложившие свои жалобы в соцсетях, впоследствии убрали эти посты, не исключено, что из-за административного давления).

Теперь же футбол снова может стать "лакмусовой бумажкой" необходимости бойкота. 24 июля состоялась жеребьевка квалификаций еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Следовательно, своих потенциальных соперников узнали украинские клубы – Днепр-1, киевское Динамо и полтавская Ворскла.

К примеру, Динамо сыграет с победителем пары Арарат-Армения – Арис. В составе первой из этих команд выступает россиянин Сергей Ревякин. Так что если Динамо все же выпадет сыграть против Арарат-Армения, то футболистам украинского клуба придется выйти на поле против россиянина.

Так что, они не получат разрешение на выезд из Украины, потому что они будут соревноваться против россиянина? Потому что пока все выглядит так. А если Динамо все же сыграет против этого клуба с россиянином в составе, то какую реакцию тогда ожидает Минмолодежьспорта от других украинских спортсменов?

Как бы то ни было, но футбол – самый популярный вид спорта в Украине. И Минмолодежьспорта и Гутцайт уже однажды пошли на уступки, когда встал именно "футбольный вопрос" по бойкоту. Но проглотит ли украинский спорт, когда второй раз окажется, что футболистам можно, а другим нельзя?