Сразу семь российских фехтовальщиков в нейтральном статусе заявились на престижные международные соревнования. Среди них и скандальная Лейла Пириева, публично поддержавшая войну в Украине.

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FIE нужно усложнить отбор на престижные турниры

"Недофехтовщице" понравились фотографии с церемонии награждения детского турнира "Сабли российского севера". Все бы ничего, если бы на них не была изображена военная символика "Z" и "V", которой россияне обозначают свою воюющую в Украине технику, и георгиевские ленты.

Также в заявке чемпионата мира вошли, кроме Пириевой еще шесть российских фехтовальщиков – Яна Бекмурзова, Полина Хаэртинова, Алена Лисина, Анна Смирнова, Вадим Анохин и Артем Саркисян.

Интересно, что в этом списке нет еще одной скандалистки Валерии Кобзевой, которую в свое время исключили из заявки чемпионата Европы, состоявшемся в Болгарии. Фехтовальщица неоднократно ругала публикации с русской символикой и не скрывала свою любовь к действиям Владимира Путина по войне в Украине.

Напомним, что FIE совершила огромную ошибку, когда вернула в международные соревнования россиян и белорусов. Таким поступком они показали свою приверженность враждебным странам и отреагировали на советы МОК. Фехтовальщики со всего цивилизованного мира выступали против такого решения Федерации, но эти протесты остались без внимания FIE.

Одна из самых титулованных фехтовальщиц мира из Украины Ольга Харлан уже отреагировала на появление Пириевой в заявке на ЧМ-2023, который будет проходить с 24 по 27 июля в Италии.

Если говорить о "нейтральных" спортсменах. FIE разрешила россиянке Лейле Пириевой, поддерживающей войну против Украины, участвовать в чемпионате мира. Пириева понравилась фото с церемонии награждения детского турнира "Сабли российского севера" с военной символикой Z, V и георгиевской лентой в инстаграмме. Это "нейтральный" спортсмен, которого FIE проверила и допустила к чемпионату мира,

– написала украинка.

К сожалению, это уже далеко не первый случай от международных федераций, которые боятся оскорбить русских и белорусов.