В конце марта Международный олимпийский комитет принял скандальное решение. Организация решила разрешить федерациям заявлять игроков из России и Беларуси.

По теме Страдать из-за войны должны россияне, а не украинцы: почему бойкот в спорте ничего не изменит

Выступать они могут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных требований. Впрочем, украинское сообщество остается возмущенным таким решением.

В ответ на решение МОК Кабмин Украины принял решение запретить украинцам выступать в международных соревнованиях, где участвуют россияне или белорусы. Теперь же Министерство молодежи и спорта опубликовало соответствующий приказ.

Приказ Министерства молодежи и спорта/ телеграм-канал Жана Беленюка

Согласно ему запрет украинским официальным делегациям национальных сборных команд участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены РФ или Беларуси. При выявлении фактов участия украинцев будет рассматриваться вопрос о лишении федерации статуса национальной.

Читайте также Необъявленный бойкот или выстрел в ногу: 13 вопросов без ответа к Гутцайту и правительству

Следует отметить, что теперь сборная Украины по футболу тоже может сняться с отбора Евро-2024. УЕФА дисквалифицировал Россию, а Беларусь участвует в турнире. Правда, организаторы развели украинцев с белорусами по разным группам.