В конце июля в столице Азербайджана Баку начнется Кубок по шахматам-2023. Приглашения на соревнования получили украинские шахматисты, в том числе Василий Иванчук. Однако украинского гроссмейстера вроде бы не отпускают на соревнования. С требованием разрешить Иванчуку принять участие в КС, обратилась к министру спорта Вадиму Гутцайту мировая шахматная элита.

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ФИДЕ во главе с Дворковичем расшатывают ситуацию

Ситуацию с Василием Иванчуком прокомментировал сам министр. По словам Гутцайта, на Кубок мира заявлены российские и белорусские спортсмены. А это автоматически перечеркивает возможность участия в соревнованиях представителей Украины.

"Я хочу, чтобы услышали все украинцы и вся наша спортивная отрасль. Соседняя федерация, руководимая россиянином Дворковичем, которого мы еще в марте подали на санкции, расшатывает эту ситуацию. Потому что на этих соревнованиях будут представлены российские спортсмены.

Чтобы все поняли, я каждый день на связи с президентом украинской федерации господином Капустиным. Федерация всеукраинская мне ни одного письма не написала о пересечении границы. Есть процедура, согласно которой федерация должна отправить письмо в Минмолодежьспорт. Тогда мы проверяем, есть ли такие соревнования, отслеживаем, появятся ли там русские и белорусы, а затем предоставляем возможность участвовать в этих соревнованиях.

Чтобы вы поняли, ни одно письмо не поступало в Министерство. Это расшатывает российская федерация, и подхватывают наши украинские… Возможно, поддерживающие эту федерацию.

Мы работаем, как и работали, у нас практически все спортсмены пересекают границу, участвуют в международных соревнованиях.

Но, к сожалению, кому-то выгодно, чтобы я сейчас стал не героем, а каким-то врагом наших спортсменов", – рассказал Гутцайт.

Стоит добавить, что, возможно, министерству нужно улучшить коммуникацию с обществом и международными федерациями, чем искать повсюду врагов. Ведь будь более четкая позиция относительно соревнований в Баку, то не возникла бы непонятная ситуация с Василием Иванчуком.

Напомним, что Иванчук получил вайлд-кард на участие в Кубке мира в Баку Кроме него, на Кубке мира-2023 должны сыграть еще шесть украинцев: Владимир Баклан, Юрий Кузубов, Виталий Бернадский, Андрей Волокитин, Антон Коробов, Руслан Пономарев. Кубок мира-2022 начнется в Баку 30 июля и продлится до 24 августа.