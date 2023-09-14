Днепр-1 может устроить громкую распродажу. Инициатива связана с тотальным провалом клуба на еврокубковой арене.

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Отдать в хорошие руки

"Спортклубовцы", ставшие первой командой в истории, вылетевшей из квалификаций ко всем еврокубкам за сезон (от г рецкого Панатинаикоса в ЛЧ, от чешской Славии в ЛЕ и от словацкого Спартака в ЛК ) остался без доходов с международной арены. Потому днепровский коллектив может компенсировать потери продажей ведущих игроков команды.

В частности, одним из будущих трансферов Днепра-1 может стать Александр Пихаленок, клаусула которого составляет 6 миллионов евро. К тому же была конкретика со стороны польской Легии, но "спортклубовцы" получали предложения и уровня Бельгии, Нидерландов, Португалии по отношению к хавбеку. Более того, Днепр-1 был готов торговать своего лидера за 3-4 миллиона евро, а потому, шансы у Пихальонка пойти в Европу все же есть.

Также стоит отметить, что еще один ведущий игрок днепровского коллектива Александр Сваток тоже мог переехать из Украины в иностранный чемпионат, а именно в Болгарию, поскольку Лудогорец (в составе которого выступает Игорь Пластун) предлагал за центрбека один миллион евро. "Спортклубовцы" могут расстаться с талантливым исполнителем Валентином Рубчинским, которым интересуется выбившая днепрян из ЛЕ Славия.

Но это не единственные игроки, которые могут доигрывать свои последние матчи в футболе Днепра-1. "Спортклубовцы" также вели переговоры с Карпатами по поводу Алексея Гуцуляка, который является воспитанником "львов", но не стороны не договорились. Все потому, что у полузащитника контракт с днепровским коллективом до 2024-го года, но Днепр-1 имеет со своей стороны пункт о продлении соглашения еще на один год. К тому же Гуцуляк летом имел вариант по чемпионату Бельгии, а именно с Левеном.