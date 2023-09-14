Дніпро-1 може влаштувати гучний розпродаж. Ініціатива пов'язана із тотальним провалом клубу на єврокубковій арені.

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"Спортклубівці", які стали першою командою в історії, котра вилетіла із кваліфікацій до усіх єврокубків за сезон (від грецького Панатінаїкоса в ЛЧ, від чеської Славії в ЛЄ та від словацького Спартака в ЛК) залишився без доходів з міжнародної арени. Тому дніпровський колектив може компенсувати втрати продажем провідних гравців команди.

Зокрема, одним із майбутніх трансферів Дніпра-1 може стати Олександр Піхальонок, клаусула якого складає 6 мільйонів євро. До того ж була конкретика зі сторони польської Легії, але "спортклубівці" отримували пропозиції й рівня Бельгії, Нідерландів, Португалії щодо хавбека. Ба більще, Дніпро-1 був готовий торгувати свого лідера за 3-4 мільйони євро, а тому, шанси у Піхальонка піти у Європу все ж є.

Також варто відзначити, що ще один провідний гравець дніпровського колективу Олександр Сваток теж міг переїхати з України до іноземного чемпіонату, а саме до Болгарії, оскільки Лудогорець (у складі якого виступає Ігор Пластун) пропонував за центрбека один мільйон євро. "Спортклубівці" можуть розпрощатись із талановитим виконавцем Валентином Рубчинським, яким цікавиться Славія, яка вибила дніпрян з ЛЄ.

Та от це не єдині гравці, котрі можуть догравати свої останні матчі у футболі Дніпра-1. "Спортклубівці" також вели перемовини з Карпатами щодо Олексія Гуцуляка, котрий є вихованцем "левів", але не сторони не домовились. Все через те, що у півзахисника контракт з дніпровським колективом до 2024-го року, але Дніпро-1 має зі свого боку пункт про продовження угоди ще на один рік. До того ж Гуцуляк влітку мав варіант з чемпіонату Бельгії, а саме з Левеном.