Трансфер Зинченко в Арсенал включен в символическую сборную летних переходов АПЛ

Александр Зинченко в летнее трансферное окно осуществил свою детскую футбольную мечту – перешел в лондонский Арсенал. Этот трансфер из Манчестера Сити вошел в уникальный список переходов.

Вместе с другим бывшим игроком МанСити

Издание Sky Sports и ESPN определили символическую сборную переходов АПЛ. В ней нашлось место 35-миллионному трансферу Александра Зинченко в Арсенал.

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Также в эту команду попал переход его одноклубников Габриэла Жезуса. Нападающий тоже покинул Манчестер Сити ради "канониров".

В символической сборной следует выделить трансфер Эрлинга Голанда в МанСити, Рахима Стерлинга в Челси и Кристиана Эриксена в Манчестер Юнайтед.

Символическая сборная трансферов АПЛ

Вратарь: Ник Поуп (Ньюкасл)

Ник Поуп (Ньюкасл) Защитники: Джед Спенс (Тоттенхэм), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Калиду Кулибали (Челси), Александр Зинченко (Арсенал)

Джед Спенс (Тоттенхэм), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Калиду Кулибали (Челси), Александр Зинченко (Арсенал) Полузащитники: Филиппе Коутинью (Астон Вилла), Келвин Филлипс (Манчестер Сити), Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед)

Филиппе Коутинью (Астон Вилла), Келвин Филлипс (Манчестер Сити), Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед) Нападающие: Габриэл Жезус (Арсенал), Эрлинг Голланд (Манчестер Сити), Рахим Стерлинг (Челси)



Символическая сборная трансферов АПЛ / Фото с твиттера Football Daily

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