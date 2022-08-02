Маленький ангелочек семьи Зинченко

Семья футболиста лондонского клуба красиво отпраздновала первый день рождения своей дочери Евы. На празднике была невероятная фотозона, где все могли сделать фото с именинницей.

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День рождения дочери посетили ее крестные родители – Кристина Яремчук, жена футболиста Романа Яремчука и защитник Шахтера Николай Матвиенко.

Счастливыми фотографиями с праздника поделилась жена форварда португальской Бенфики.



​Ева с крестными родителями / Фото с инстаграмма Кристины Яремчук



Ева с крестной / Фото с инстаграмма Кристины Яремчук

Седан: Тебе только год, но ты ежедневно так воспитываешь нас с папой

Влада Седан изложили трогательный пост в инстаграмме, посвященный первому дню рождения Евы.

"Дает жизнь". Не зря такое значение имеет твое имя. Ты действительно каждый день нам его даешь, особенно если что-то не по-твоему. Даже не верится, что сегодня ровно год из нашей первой встречи. Как сейчас помню, держу тебя на руках и не понимаю, что делать с тобой дальше. Хотя, кого я обманываю, иногда и сейчас на тебя смотрю, и в голове тот же вопрос», – написала жена Зинченко.

Журналистка добавила, что на протяжении всей жизни она вместе с Александром будет поддерживать свою дочь и всегда в случае чего подстраховать.

Тебе только год, но ты уже каждый день так воспитываешь нас с папой, учишь чему-то новому и побуждаешь становиться лучше. Спасибо, доченька, подарившая нам совершенно новую жизнь, полную заботой, любовью и настоящим счастьем! Сейчас ты делаешь свои первые шаги в жизни, падает раз по 100 в день, а мы с папой ловим тебя и держим за руку… И так будет всегда, на протяжении всей жизни мы с папой тебя подстрахуем. Так что иди уверенно! Благодарим Бога за такого забавного сладкого ребенка. С твоим днем, Евус! Мы с папой тебя очень сильно любим!

– говорится в публикации.

Напомним! Недавно Александр Зинченко перебрался в лондонский Арсенал, где будет играть до конца июня 2026 года.