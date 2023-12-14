Уже на старте матча Порту быстро удалось повести в счете. Свой первый гол во встрече забил Галену, ставший настоящим злым гением для "кротов", пишет 24 Канал.

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Преимущество "драконов" в счете продержалось 20 минут. В середине тайма "Шахтер" сравнил цифры на табло 1:1. Зубков прострелил на Сикана, которому ничего не оставалось, как забить в уже незащищенные ворота. Сначала судья не засчитал гол "кротов" из-за офсайда, но уже через несколько секунд, после совещания с ассистентом по системе ВАР, изменил свое решение, указал на центр поля.

Футболисты и тренерская лавка Порту очень эмоционально отреагировали на такое решение главного арбитра. Но это не изменило во второй раз его решение.

Сикан забил свой четвертый гол в нынешнем розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов-2023/2024. 22-летний нападающий принял участие во всех шести турах, в которых он также отдал один ассист.

Даниил стал первым украинским футболистом, который с сезона 2005/2006 забил такое количество голов в Лиге чемпионов. Ранее это достижение получил только Андрей Шевченко, еще тогда выступавший в футболке Милана. Тогда обладатель "Золотого мяча" наколотил в сезоне ЛЧ 9 голов и сделал 3 результативные передачи в 9 сыгранных поединках.

К слову, поединок ЛЧ Порту – Шахтер закончился победой "драконов" 5:3.

Отметим! В текущем сезоне-2023/2024 Сикан забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 23 сыгранных поединках за "горняков". После возвращения из аренды из немецкой Ганзы Даниил стал основным нападающим донецкого клуба.

Напомним, что весной у Сикана будет шанс продолжить забивать за Шахтер уже в плей-офф Лиги Европы.