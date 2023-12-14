Донецкий клуб во второй раз уступил Порту на этом групповом этапе ЛЧ. В первом туре "горняки" уступили номинально дома со счетом 1:3. А уже в Португалии оба коллектива издали голевую феерию, закончившуюся в пользу Порта 5:3.

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Пушич: Должен сказать, что уровень соперника также сыграл свою роль

После поединка главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал поражение, не пустившее "кротов" в плей-офф Лиги чемпионов. Наставник сразу же назвал причину, которая стала ключевой в проигранном матче.

По мнению тренера "горняков", причина скрывается в количестве голов, которых у Порту по итогам было на два больше. Пушич похвалил соперника и свою команду, которая не опускала руки и по ходу поединка дважды отыгрывалась в счете.

Мы доминировали в определенных частях матча, но совершили две-три необязательные ошибки, что слишком для такого уровня. Поэтому играть было не так легко, но, конечно, мы пытались это сделать все время, особенно в последние 25 минут, когда счет был 3:2. Мы заменили наших игроков атаки, хотели отыграться, но потом снова пропустили. Должен сказать, что уровень соперника также сыграл свою роль, потому что это их стиль, мы готовились к этому. На самом деле все произошло так, как мы обсуждали, но в негативном смысле для нас,

– добавил Пушич.

О последнем матче 2023-го года

Коуч донецкого клуба заверил, что его подопечные показали болельщикам качественный футбол на фоне достойного соперника. По его словам, футболисты Шахтера сделали все возможное, боролись до финального свистка, который делал и португальский соперник. Пушич рассказал, что в последние 25 минут сменил тактику, а команда начала играть в три защитника. Ведь дончан нужно было отыгрываться.

"С одной стороны, я благодарен за такие матчи за то, как они помогают учиться и развиваться. Если вы посмотрите на нашу кампанию в Лиге чемпионов к этому моменту, у нас была очень тяжелая группа, набрали девять очков, что является большим достижением, играя в хороший футбол, я только могу сказать, что очень доволен усилиями моих игроков, тем, как они развиваются индивидуально и как прогрессирует команда в последние два месяца.

Поэтому, если описывать мои первые два месяца в этом клубе – тяжелый труд, много путешествий, неидеальные обстоятельства для работы из-за сложившейся ситуации, о которой всем известно. Но они много работали ежедневно, были дисциплинированными, и вы также могли это наблюдать во время матчей. Повторюсь, я очень ими горжусь. Мы достигли очень важной цели для клуба и остаемся в отличном турнире – в Лиге Европы", – ответил тренер Шахтера.

О развитии команды и Сикана

Также Пушич прокомментировал игру главного форварда Шахтера Даниила Сикана, забившего первый гол "горняков" в выездном матче против Порту.

Марино заверил, что не только Даниил стремительно прогрессирует и прибавляет в игре. Все донецкая команда достаточно молода, а чтобы достичь звания одного из лучших в Лиге чемпионов, нужно очень много работать.

Он способен развиваться, он обладает характером, чтобы усердно работать. Эти два аспекта вместе с программой, тренировками и видеоразборами, которые мы проводим со всеми игроками, являются частью развития. Приятно это видеть, и я считаю, что это очень важно для украинского футбола,

– заявил Пушич.

Напомним, что Шахтер продолжит евровесну в Лиге Европы. Порту завоевал путевку в 1/8 финала ЛЧ-2023/2024.

Матч против Порта стал последним официальным для "горняков" в 2023 году. В УПЛ "кроты" закончили первую часть текущего сезона на 4 месте, набрав 31 балл. А это на 3 очка меньше, чем у лидера Кривбасса. Правда, у "кротов" есть два поединка в запасе.