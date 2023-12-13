Голы: Галена, 9, 43, Тареми, 62, Эустакио, 73 (авт.), Пепе, 76, Консейсау, 82 – Сикан, 29, Эгиналду, 88

До последнего тура оба коллектива боролись за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. У "горняков" были свои оскорбления перед матчем за поражение 1:3 еще в первом туре. Тогда единственный гол во встрече забил Кевин Келси,сообщает 24 Канал.

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Марино Пушич выставил самый сильный состав на ключевой матч против Порта.

Уже через 5 минут потрошитель уже грубо ошибся под натиском форвард и отдал передачу в ноги соперника. Однако удар Эустакио принял на себя Ракицкий.

Уже на 2-й минуте Ризнык парировал удар головой от Тареми. Первый опасный момент в матче создали хозяева поля.

Но гол от Порта назревал. На 9-й минуте неуверенная игра в защите "горняков" закончилась голом от Галена, просто зашедшего с мячом во владение Ризныка. Порту быстро повело в счете 1:0.

Видео первого гола Галену

Матч продолжал идти под контролем португальского коллектива. Шахтер ответил ударом головой от Сикана после подачи по стандарту. Мяч пролетел над перекладиной.

"Кротам" не удавалось подолгу контролировать мяч из-за высокого прессинга от соперника. Второй острый момент от украинского клуба был в середине первого тайма, когда "горняки" быстро вышли в контратаку.

Голкипер Порту кулаком сыграл на втором этаже, но мяч улетел прямо в ноги Зубкова, тот сбросил под удар Гочолеишвили, выстрел которого потянул Кошта.

ВАР на стороне "горняков"

За 15 минут до свистка на перерыв Шахтер сравнял счет в поединке. Зубков прострелил на Сикана, поэтому ничего не оставалось, как забить в пустые ворота. Сначала судья зафиксировал офсайд. Но после видеоповтора изменил свое решение, указав на центр поля.

Этот гол доказывает футболистам Порту, что всегда следует играть до конца. Дончане сделали счет равным 1:1.

Видео гола Сикана

Порту ответило ударом Галену, которого защита "кротов" оставил в одиночестве перед воротами Ризныка, который крепко зафиксировал мяч в руках.