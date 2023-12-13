Порту – Шахтер 5:3

Голы: Галена, 9, 43, Тареми, 62, Эустакио, 73 (авт.), Пепе, 76, Консейсау, 82 – Сикан, 29, Эгиналду, 88

До последнего тура оба коллектива боролись за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. У "горняков" были свои оскорбления перед матчем за поражение 1:3 еще в первом туре. Тогда единственный гол во встрече забил Кевин Келси,сообщает 24 Канал.

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