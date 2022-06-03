В Шеву всего три гола: Ярмоленко близок к званию лучшего бомбардира сборной Украины

Андрей Ярмоленко стал автором первого гола в ворота Шотландии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Капитан вскоре может сбросить с вершины лучших бомбардиров Андрея Шевченко.

Ярмоленко может переписать историю

Правый вингер забил свой 45-й гол в футболке Украины. Андрей Ярмоленко приблизил сборную к чемпионату мира-2022 и стал на шаг ближе к званию лучшего бомбардира главной команды страны.

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Этот рейтинг продолжает возглавлять бывший наставник и футболист "сине-желтых" Андрей Шевченко. В активе форварда 48 мячей. Чтобы догнать экстренера сборной Ярмоленко, нужно забить еще три гола, а чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды – четыре мяча.

. Ярмоленко забил красивый гол в ворота Шотландии. Андрей забросил мяч за воротничок голкиперу соперника после гениальной передачи из глубины поля от Руслана Малиновского. Поединок закончился победой Украины – 1:3 , позволивший "сине-желтым" продолжить борьбу за Мундиаль.

Уже в ближайшем матче против Уэльса Андрей попытается еще больше приблизиться к своему бывшему наставнику.

Главные голеадоры национальной команды

Тройку лидеров замыкает Евгений Коноплянка, уже давно не выходивший на футбольное поле в сине-желтой футболке. Евгений выступает за польскую Краковию, с которой недавно продлил контракт.

В топ-8 лучших свою позицию может улучшить только Роман Яремчук, который до игры в Кардиффе разделяет 5 место с Олегом Гусевым, который закончил карьеру и является помощником Мирчи Луческу в киевском Динамо. На счету нападающего Бенфики уже 13 голов за сборную.

Напомним, что Яремчук удвоил преимущество Украины в игре против Шотландии.

Также в восьмерке лучших бомбардиров расположились Сергей Ребров, Сергей Назаренко и Евгений Селезнев, уже давно не получавший вызов в главную команду страны, хотя еще не повесил бутсы на гвоздь.

Лучшие бомбардиры сборной Украины (в голах)

Андрей Шевченко – 48 Андрей Ярмоленко – 45 Евгений Коноплянка – 21 Сергей Ребров – 15 Олег Гусев – 13 Роман Яремчук – 13 Сергей Назаренко – 12 Евгений Селезнев – 11

Финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022 Уэльс – Украина состоится 5 июня в Кардиффе. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.