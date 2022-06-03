Ярмоленко может переписать историю
Правый вингер забил свой 45-й гол в футболке Украины. Андрей Ярмоленко приблизил сборную к чемпионату мира-2022 и стал на шаг ближе к званию лучшего бомбардира главной команды страны.
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Этот рейтинг продолжает возглавлять бывший наставник и футболист "сине-желтых" Андрей Шевченко. В активе форварда 48 мячей. Чтобы догнать экстренера сборной Ярмоленко, нужно забить еще три гола, а чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды – четыре мяча.
Уже в ближайшем матче против Уэльса Андрей попытается еще больше приблизиться к своему бывшему наставнику.
Главные голеадоры национальной команды
Тройку лидеров замыкает Евгений Коноплянка, уже давно не выходивший на футбольное поле в сине-желтой футболке. Евгений выступает за польскую Краковию, с которой недавно продлил контракт.
В топ-8 лучших свою позицию может улучшить только Роман Яремчук, который до игры в Кардиффе разделяет 5 место с Олегом Гусевым, который закончил карьеру и является помощником Мирчи Луческу в киевском Динамо. На счету нападающего Бенфики уже 13 голов за сборную.
Напомним, что Яремчук удвоил преимущество Украины в игре против Шотландии.
Также в восьмерке лучших бомбардиров расположились Сергей Ребров, Сергей Назаренко и Евгений Селезнев, уже давно не получавший вызов в главную команду страны, хотя еще не повесил бутсы на гвоздь.
Лучшие бомбардиры сборной Украины (в голах)
- Андрей Шевченко – 48
- Андрей Ярмоленко – 45
- Евгений Коноплянка – 21
- Сергей Ребров – 15
- Олег Гусев – 13
- Роман Яремчук – 13
- Сергей Назаренко – 12
- Евгений Селезнев – 11