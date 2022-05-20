Продолжает выступления в Польше

Краковия и 32-летний украинский футболист сели за круглый стол и подписали соглашение о продолжении сотрудничества. Евгений Коноплянка останется в Польше еще до лета 2023 года.

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Интересно, что в его старом контракте был пункт о пролонгации соглашения еще на год. Его предварительный контракт истекал 30 июня 2022-го.

За польскую команду Коноплянка в нынешнем сезоне отыграл 9 матчей, но. к сожалению, не отличился результативными действиями. Однако это не помешало удовлетворить требования руководства, продлившего соглашение с украинцем.

Напомним, что Евгений перешел в Краковию из Шахтера на правах свободного агента. Произошло это в феврале 2022 года.

Видео с Евгением Коноплянкой

Клуб украинца за тур до окончания сезона-2021/2022 занимает 7 место в турнирной таблице Экстраклассы. Краковия имеет в своем активе 46 очков. В последнем туре сезона команда Коноплянки сыграет на выезде против Легии (21 мая).

Коноплянка хочет вернуться в сборную Украины