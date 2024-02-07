Шевченко встретился с Чеферином: о чем говорили президент УАФ и лоббист возвращения России
Источник:УАФ
Андрей Шевченко совершил первую зарубежную поездку в статусе президента Украинской ассоциации футбола. Легендарный футболист провел встречи с руководство УЕФА.
В среду, 7 февраля, в Париже состоялся Конгресс УЕФА. На встречу приехали функционеры европейского футбола.
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Шевченко обсудил с Чеферином недопуск россиян к соревнованиям
Конгресс не обошел своим присутствием Андрей Шевченко. Президент УАФ провел встречу с главой УЕФА Александером Чеферином, который в последнее время сделал ряд скандальных заявлений.
Во время общения Андрей Николаевич поднял вопрос недопущения команд стран-агрессоров к международным турнирам.
На встрече с Президентом УЕФА Александром Чефериным обсудили вопросы ближайших шагов нового руководства УАФ и недопущения возвращения российских команд к международным соревнованиям,
– прокомментировал встречу с Чеферином Шевченко.
Чеферин отстаивает интересы России
- Напомним, что Александер Чеферин пытается вернуть россиян в европейский футбол. Это делается постепенно и без широкой огласки.
- Сначала УЕФА назначила российских арбитров на обслуживание матча Лиги наций. Этого лоббистам страны-террористки оказалось мало и они решили вернуть юношеские и молодежные команды сборной России в международные турниры. Только большое сопротивление заставило УЕФА отсрочить этот позор.
- Однако Чеферин не отказался от мыслей о возвращении россиян. Президент УЕФА нашел оправдание таким действиям. Мол, россиян нужно вернуть, чтобы им не промывали мозги пропагандисты и не настраивали против Запада.
- Также УЕФА закрывает глаза на проведение матча между сборными России и Сербии. Это легализует поединки страны-агрессора с европейскими командами.
- На скандальные заявления Чеферина отреагировал Андрей Шевченко, который пригласил президента УЕФА в Украину. Пока не известно, принял ли приглашение сторонник возвращения россиян.