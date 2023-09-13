Начали они, правда, не с футболистов, а с судейского корпуса. На матч Лиги наций между женскими сборными Армении и Казахстана была назначена российская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной. Эта игра состоится 26 сентября.

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УАФ отреагировала на такое назначение

Украинская ассоциация футбола не прошла мимо этого ужасного решения. Она обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором просит рассмотреть ситуацию с назначением арбитров из России на матч под эгидой Европейского футбольного союза.

"Как известно, 28 февраля 2022 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение о том, что все российские команды, будь то национальные или клубные, будут отстранены от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейшего сообщения. Это решение все эти полтора года уважали и выполняли все участники соревнований, а его законность успешно доказана в CAS.

В то же время, учитывая, что полтора года официальные лица из России не назначались на матчи УЕФА, вышеупомянутое решение вызывает возмущение в Украине, где до сих пор ежедневно совершаются жестокие военные преступления российской федерации", – говорится в письме.

УАФ подчеркнула, что такое решение противоречит миротворческой позиции УЕФА и ожидает реакции от европейской ассоциации:

Учитывая это, Украинская ассоциация футбола выражает свой протест на назначение российской бригады арбитров на матч женской Лиги наций. Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно рассмотреть ситуацию и проработать возможность недопуска представителей террористического государства к матчам под эгидой УЕФА.

Важно. В начале сентября российский арбитр Сергей Карасев был приглашен на ежегодную встречу футбольных арбитров в Швейцарии. Это официальное мероприятие УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации.

Как видим, УЕФА постепенно начинает лоббировать интересы России в футболе, надеемся, что им хватит ума одуматься и принять единственное верное решение.