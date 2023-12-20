После начала полномасштабной агрессии против Украины, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от всех турниров под своей эгидой. Впрочем, страна-террорист проводила товарищеские матчи с представителями Азии и Африки, сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Сербия легализует агрессоров

Россияне пытались организовать матч хотя бы с одной из европейских сборных, но никто не хотел портить репутацию связями с агрессорами. Однако на второй год войны нашлась в Европе команда, решившая испачкать свои руки кровью.

Сборная Сербии согласилась на проведение встречи с командой России. Товарищеский матч состоится в марте 2024 года. Команда Драгана Стойковича будет проводить подготовку к ЧМ-2024. Можно не сомневаться в том, что Россия использует этот поединок для пропагандистского шабаша.

Известно, что ФИФА и УЕФА не будут блокировать проведение встречи, поскольку нет никаких ограничений в проведении товарищеских матчей. Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович сообщил, что получил разрешение УЕФА на проведение поединка.

Источники сообщают, что матч состоится в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене", где в 2022 году должен был проходить финал Лиги чемпионов.

Справка. С начала полномасштабной агрессии против Украины Россия сыграла 11 товарищеских матчей против команд из Азии (Узбекистан, Иран, Катар), Африки (Камерун, Кения, Египет U23) и представителя КОНКАКАФ – Кубы.