На следующий день после избрания на новую должность Андрей Шевченко пообщался с британской прессой. В интервью для Sky Sports новоиспеченный глава УАФ поднял важную тему об отстранении россиян от международных соревнований.

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Россию нельзя возвращать к соревнованиям

Как известно, глава УЕФА Александер Чеферин давно пытается вернуть в футбольные турниры представителей страны-оккупантки, которые были отстранены от соревнований после начала полномасштабного вторжения.

Осенью 2023 года организация впервые назначила российскую бригаду арбитров на матч Лиги наций, после чего решила вернуть юношеские сборные России в международные соревнования, но через 2 недели все же отменила такое решение. Причиной этому стало безумное сопротивление стран, которые заявили, что будут бойкотировать встречи с террористами.

Накануне Александер Чеферин выдал очередное позорное заявление, что российские дети ни в чем не виноваты, поэтому их нужно возвращать в международный футбол, чтобы им не промывали мозги и они не были настроены против Запада.

Новый президент УАФ отреагировал на такое заявление. Он пригласил руководство УЕФА в Украину перед тем, как принимать такие решения. Шевченко хочет, чтобы они приехали и посмотрели, что делает Россия на территории нашей страны, ведь ситуация с 24 февраля 2022 года не изменилась – война продолжается и дальше продолжают гибнуть люди.

Я не вижу причин возвращать Россию в футбол. Ничего не меняется, каждый день гибнут люди, летят ракеты. Я против того, чтобы российских спортсменов возвращали в спорт. В Украине уничтожили около 350 стадионов, несколько дней назад была массированая атака на Киев. У нас есть проблемы с молодыми игроками, потому что многие из-за войны вынуждены покинуть Украину. Важно, чтобы они сохраняли связь с Украиной,

– сказал Шевченко.

Напомним, что Александер Чеферин не только лоббирует возвращение россиян в спорт, но и неоднократно делал заявления, которые выглядели довольно недружественно по отношению к Украине. Он перед решающим матчем за выход на Евро-2024 между "сине-желтыми" и Италией говорил, что "Скуадра Адзурра" обязательно должна выйти на континентальное первенство, а также поддержал Боснию и Герцеговину, с которой подопечные Реброва будут играть в плей-офф.

Недавно глава УЕФА выразил обеспокоенность возможным участием Украины или Израиля на чемпионате Европы. По его мнению, это может вызвать провокации из-за геополитической нестабильности.

Интересно. Такие заявления Александера Чеферина не обошел вниманием и Артем Федецкий. Он назвал такую позицию УЕФА импотентной.