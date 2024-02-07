У середу, 7 лютого, у Парижі відбувся Конгрес УЄФА. На зустріч приїхали функціонери європейського футболу.
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Шевченко обговорив з Чеферіном недопуск росіян до змагань
Конгрес не оминув своєю присутністю Андрій Шевченко. Президент УАФ провів зустріч з очільником УЄФА Александером Чеферіном, який останнім часом зробив низку скандальних заяв.
Під час спілкування Андрій Миколайович порушив питання недопущення команд країн-агресорів до міжнародних турнірів.
На зустрічі з Президентом УЕФА Олександром Чеферіним обговорили питання найближчих кроків нового керівництва УАФ та недопущення повернення російських команд до міжнародних змагань,
– прокоментував зустріч з Чеферіном Шевченко.
Чеферін відстоює інтереси Росії
- Нагадаємо, що Александер Чеферін намагається повернути росіян у європейський футбол. Це робиться поступово та без широкого розголосу.
- Спочатку УЄФА призначила російських арбітринь на обслуговування матчу Ліги націй. Цього лобістам країни-терористки виявилося мало і вони вирішили повернути юнацькі та молодіжні команди збірної Росії до міжнародних турнірів. Лише великий спротив змусив УЄФА відтермінувати цю ганьбу.
- Однак Чеферін не відмовився від думок про повернення росіян. Президент УЄФА знайшов виправдання таким діям. Мовляв, росіян потрібно повернути, щоб їм не промивали мізки пропагандисти та не налаштовували проти Заходу.
- Також УЄФА закриває очі на проведення матчу між збірними Росії та Сербії. Це легалізує поєдинки країни-агресорки з європейськими командами.
- На скандальні заяви Чеферіна відреагував Андрій Шевченко, який запросив президента УЄФА до України. Наразі не відомо, чи прийняв запрошення прихильник повернення росіян.