У середу, 7 лютого, у Парижі відбувся Конгрес УЄФА. На зустріч приїхали функціонери європейського футболу.

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Шевченко обговорив з Чеферіном недопуск росіян до змагань

Конгрес не оминув своєю присутністю Андрій Шевченко. Президент УАФ провів зустріч з очільником УЄФА Александером Чеферіном, який останнім часом зробив низку скандальних заяв.

Під час спілкування Андрій Миколайович порушив питання недопущення команд країн-агресорів до міжнародних турнірів.

На зустрічі з Президентом УЕФА Олександром Чеферіним обговорили питання найближчих кроків нового керівництва УАФ та недопущення повернення російських команд до міжнародних змагань,

– прокоментував зустріч з Чеферіном Шевченко.

Чеферін відстоює інтереси Росії