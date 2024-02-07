В среду, 7 февраля, в Париже состоялся Конгресс УЕФА. На встречу приехали функционеры европейского футбола.

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Шевченко обсудил с Чеферином недопуск россиян к соревнованиям

Конгресс не обошел своим присутствием Андрей Шевченко. Президент УАФ провел встречу с главой УЕФА Александером Чеферином, который в последнее время сделал ряд скандальных заявлений.

Во время общения Андрей Николаевич поднял вопрос недопущения команд стран-агрессоров к международным турнирам.

На встрече с Президентом УЕФА Александром Чефериным обсудили вопросы ближайших шагов нового руководства УАФ и недопущения возвращения российских команд к международным соревнованиям,

– прокомментировал встречу с Чеферином Шевченко.

Чеферин отстаивает интересы России