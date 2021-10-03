Шевченко сватают в бывший клуб Шведа: мечта о Милане может отложиться

Андрея Шевченко активно сватают в европейские клубы. Бывший наставник сборной Украины не спешит с новым вызовом в тренерской карьере.

Шевченко может тренировать в Шотландии

45-летний украинский специалист еще ранее заявлял, что не прочь попробовать свои силы на клубном уровне. Андрей Шевченко даже рассказывал, что мечтает поработать на тренерском мостике итальянского Милана, цвета которого когда-то успешно защищал на поле в роли футболиста.

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Сейчас появились новые слухи о заинтересованности из Шотландии. Украинский тренер приглянулся Селтику. Сам Андрей Николаевич хочет продолжить тренерскую карьеру в Великобритании.

Руководство Селтика якобы не слишком довольно выступлениями команды под руководством Анге Постекоглу. Клуб после семи матчей занимает 7 место в турнирной таблице. В его активе всего 10 очков. Старт в еврокубках оказался просто провальным – два поражения в Лиге Европы.

Игроком Селтика ранее был украинец Марьян Швед, но в июле 2021 года контракт футболиста выкупил бельгийский Мехелен . Футболист же признался, что переход в шотландский клуб был ошибкой в его карьере.

Сейчас Шевченко, который 29 сентября отпраздновал свое 45-летие, находится в раздумьях и не спешит с работой. Легенда футбола недавно принял участие в престижном турнире по гольфу, который состоялся в Шотландии. Одним из соперников тренера стал Владимир Кличко.

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