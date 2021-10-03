Шевченко может тренировать в Шотландии
45-летний украинский специалист еще ранее заявлял, что не прочь попробовать свои силы на клубном уровне. Андрей Шевченко даже рассказывал, что мечтает поработать на тренерском мостике итальянского Милана, цвета которого когда-то успешно защищал на поле в роли футболиста.
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Сейчас появились новые слухи о заинтересованности из Шотландии. Украинский тренер приглянулся Селтику. Сам Андрей Николаевич хочет продолжить тренерскую карьеру в Великобритании.
Руководство Селтика якобы не слишком довольно выступлениями команды под руководством Анге Постекоглу. Клуб после семи матчей занимает 7 место в турнирной таблице. В его активе всего 10 очков. Старт в еврокубках оказался просто провальным – два поражения в Лиге Европы.
Сейчас Шевченко, который 29 сентября отпраздновал свое 45-летие, находится в раздумьях и не спешит с работой. Легенда футбола недавно принял участие в престижном турнире по гольфу, который состоялся в Шотландии. Одним из соперников тренера стал Владимир Кличко.
Шевченко покинул сборную Украины: главное
- Напомним, что в последний месяц лета дороги Шевченко и сборной Украины разошлись. У специалиста завершись контракт. Тренер трогательно попрощался с национальной командой.
- УАФ объяснила ситуацию с Шевченко и обнародовала космическую зарплату наставника в сборной.
- Уже бывший тренер "сине-желтых" отреагировал на такое заявление, заверив, что он и его тренерский штаб не собирался прекращать работу с украинской сборной. Он хотел продлить контракт, но в УАФ ответили, что не готовы пока обсуждать этот момент.
- Вместо него в команду пришел Александр Петраков, исполняющий обязанности главного тренера. Под его руководством команда в трех поединках сыграла вничью.