Шевченко може тренувати у Шотландії

45-річний український спеціаліст ще раніше заявляв, що не проти спробувати свої сили на клубному рівні. Андрій Шевченко навіть розповідав, що мріє попрацювати на тренерському містку італійського Мілана, кольори якого колись успішно захищав на полі у ролі футболіста.

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Зараз з'явились нові чутки щодо зацікавленості з Шотландії. Український тренер впав в око Селтіка. Сам Андрій Миколайович має бажання продовжити тренерську кар'єру у Великій Британії.

Керівництво Селтіка нібито не надто задоволене виступами команди під керівництвом Анге Постекоглу. Клуб після семи матчів посідає 7 місце у турнірній таблиці. У його активі лише 10 очок. Старт у єврокубках виявився просто провальним – дві поразки у Лізі Європи.

До слова. Гравцем Селтіка раніше був українець Мар'ян Швед, але у липні 2021 року контракт футболіста викупив бельгійський Мехелен. Футболіст ж зізнався, що перехід у шотландський клуб був помилкою у його кар'єрі.

Наразі Шевченко, який 29 вересня відсвяткував своє 45-річчя, перебуває у роздумах та не поспішає з роботою. Легенда футболу нещодавно взяв участь у престижному турнірі з гольфу, який відбувся у Шотландії. Одним із суперників тренера став Володимир Кличко.

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