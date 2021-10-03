Шевченко може тренувати у Шотландії
45-річний український спеціаліст ще раніше заявляв, що не проти спробувати свої сили на клубному рівні. Андрій Шевченко навіть розповідав, що мріє попрацювати на тренерському містку італійського Мілана, кольори якого колись успішно захищав на полі у ролі футболіста.
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Зараз з'явились нові чутки щодо зацікавленості з Шотландії. Український тренер впав в око Селтіка. Сам Андрій Миколайович має бажання продовжити тренерську кар'єру у Великій Британії.
Керівництво Селтіка нібито не надто задоволене виступами команди під керівництвом Анге Постекоглу. Клуб після семи матчів посідає 7 місце у турнірній таблиці. У його активі лише 10 очок. Старт у єврокубках виявився просто провальним – дві поразки у Лізі Європи.
Наразі Шевченко, який 29 вересня відсвяткував своє 45-річчя, перебуває у роздумах та не поспішає з роботою. Легенда футболу нещодавно взяв участь у престижному турнірі з гольфу, який відбувся у Шотландії. Одним із суперників тренера став Володимир Кличко.
Шевченко покинув збірну України: головне
- Нагадаємо, що в останній місяць літа дороги Шевченка та збірної України розійшлись. У фахівця завершися контракт. Тренер зворушливо попрощався із національною командою.
- УАФ пояснила ситуацію із Шевченком та оприлюднила космічну зарплату наставника у збірній.
- Вже колишній тренер "синьо-жовтих" відреагував на таку заяву, запевнивши, що він та його тренерський штаб не мав наміру припиняти роботу з українською збірною. Він хотів продовжити контракт, але в УАФ відповіли, що не готові поки що обговорювати цей момент.
- Замість нього у команду прийшов Олександр Петраков, який виконує обов'язки головного тренера. Під його керівництвом команда у трьох поєдинках зіграла внічию.