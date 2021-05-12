Лига чемпионов

Финал Лиги чемпионов 2021 года с участием Манчестер Сити и Челси будет обслуживать Антонио Матеу Лаос. Встреча состоится 29 мая и начнется в 22:00. Место Финала будет утверждено в ближайшее время.

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Международную категорию испанец получил еще в 2011 году. Для него это будет первый финал Лиги чемпионов в качестве главного рефери, но он уже работал четвертым арбитром в мадридском финале 2019 года с участием Ливерпуля и Тоттенхэма.

В этом сезоне Матеу Лаос обслужил шесть игр Лиги чемпионов, включая первый четвертьфинальный матч Баварии и Пари Сен-Жермен. Недавно 44-летний испанец попал в список судей, которые будут работать в финальной стадии Евро-2020.

Лига Европы

Финал Лиги Европы 2021 года с участием Вильярреала и Манчестер Юнайтед будет обслуживать Клеман Тюрпен. Встреча состоится 26 мая в Гданьске и начнется в 22:00.

Тюрпен работает на международных матчах с 2010 года. В этом сезоне он был главным рефери на семи играх Лиги чемпионов и обслужил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между ПСВ и Олимпиакосом.

До этого француз был четвертым судьей в киевском финале Лиги чемпионов 2018 года с участием Реала и Ливерпуля. Он тоже вошел в судейский корпус Евро-2020.