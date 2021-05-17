Буду вболівати за Челсі

Перед Шевченком постав складний вибір, адже у складі Манчестер Сіті виступає українець Олександр Зінченко.

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Водночас з Челсі у тренера збірної України пов'язано багато спогадів. Шевченко виступав за Челсі з 2006 до 2009 року.

І за Зінченка, і за Челсі. Ви мене в таке становище поставили, що мені навіть важко відповісти. Внічию, на жаль, вони зіграти не зможуть. Челсі – це близький клуб для мене. Всі три клуби, в яких я грав – у моєму серці. Тому все-таки буду вболівати за Челсі,

– сказав Шевченко.

Що відомо про фінал Ліги чемпіонів