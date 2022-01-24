Дженоа в долгу перед Шевченко

Перед отставкой Шевченко в СМИ была информация, что Дженоа придется заплатить штабу украинца 20 миллионов евро компенсации.

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По информации ведущего "ТаТоТаке" Андрея Сенькива, сумма компенсации, на которую претендует Шевченко, составляет 10 миллионов евро.

Остальная сумма якобы будет разделена между другими помощниками Шевченко.

Также украинские СМИ сообщали, что стороны не расторгли контракт. Клуб якобы платит Шевченко зарплату.

Что известно о работе Шевченко в Дженоа

45-летний украинский тренер возглавил Дженоа в ноябре 2021 года. Генуэзцы стали первым клубом в карьере Шевченко как тренера.

Под руководством экс-наставника сборной Украины Дженоа выиграла только один матч в Кубке Италии против Салернитаны.

В чемпионате Италии "грифоны" потерпели шесть поражений и трижды сыграла вничью. Еще однажды Дженоа проиграла в Кубке Италии Милану.

Из-за серии неудач клуб решил уволить Шевченко.

После украинца команду принял немецкий тренер Александр Блессин. Однако Шевченко – главный кандидат на тренерское кресло сборной Польши.