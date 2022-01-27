Суркис встал на сторону Шевченко
Суркис раскритиковал руководство Украинской ассоциации футбола за то, как попрощались с бывшим главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко. Он подчеркнул, что с экс-наставником национальной команды поступили неправильно.
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С Шевченко поступили, я бы мягко сказал, неправильно. Хотел сказать "по-скотски", но скажу "неправильно",
– подчеркнул Суркис.
Президент Динамо отметил, что не верит в то, что с тренером просто не смогли связаться вовремя.
"Мне, человеку, который подписал тысячи контрактов с футболистами, тренерами за эти 20 лет, я же знаю, что если хотят оставить — то оставят. И вы это прекрасно понимаете. Кому-то месседж какой-то отправили", – сказал олигарх.
Он добавил, что так поступать с выдающимся футболистом и человеком нельзя.
Тренерская карьера Шевченко
- 1 августа Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. В сети он сообщил, что у него истек срок контракта с национальной командой.
- 7 ноября украинец возглавил клуб Серии А – Дженоа.
- Однако надолго остаться Шевченко в Италии не удалось. 15 января Андрея Шевченко уволили с должности главного тренера "грифонов"
- Дженоа под руководством Шевченко одержала всего одну победу в 11 матчах.
- Сейчас Андрей Шевченко рассматривается главным кандидатом на пост главного тренера сборной Польши.