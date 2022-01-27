Суркис встал на сторону Шевченко

Суркис раскритиковал руководство Украинской ассоциации футбола за то, как попрощались с бывшим главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко. Он подчеркнул, что с экс-наставником национальной команды поступили неправильно.

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С Шевченко поступили, я бы мягко сказал, неправильно. Хотел сказать "по-скотски", но скажу "неправильно",

– подчеркнул Суркис.

Президент Динамо отметил, что не верит в то, что с тренером просто не смогли связаться вовремя.

"Мне, человеку, который подписал тысячи контрактов с футболистами, тренерами за эти 20 лет, я же знаю, что если хотят оставить — то оставят. И вы это прекрасно понимаете. Кому-то месседж какой-то отправили", – сказал олигарх.

Он добавил, что так поступать с выдающимся футболистом и человеком нельзя.

Тренерская карьера Шевченко