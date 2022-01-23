Шевченко будет зарабатывать 2,5 миллиона евро

Информация о том, что Шевченко возглавит сборную Польши, появилась в телеграм-канале бывшего пресс-аташе тренера Николая Василькова.

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Сообщается, что 45-летний Шевченко и польский футбольный союз согласовали все детали контракта.

Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год. Часть средств будет выплачивать польский футбольный союз, остальное – спонсоры,

– говорится в сообщении.

Источник отмечает, что для подписания соглашения осталось согласовать нюансы по контракту с итальянским Дженоа. Украинец в январе покинул генуэзский клуб.

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