Шевченко будет зарабатывать 2,5 миллиона евро

Информация о том, что Шевченко возглавит сборную Польши, появилась в телеграм-канале бывшего пресс-аташе тренера Николая Василькова.

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Сообщается, что 45-летний Шевченко и польский футбольный союз согласовали все детали контракта.

Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год. Часть средств будет выплачивать польский футбольный союз, остальное – спонсоры,
– говорится в сообщении.

Источник отмечает, что для подписания соглашения осталось согласовать нюансы по контракту с итальянским Дженоа. Украинец в январе покинул генуэзский клуб.

Когда Польша объявит нового тренера

  • По предварительной информации, Польша должна 31 января объявить нового главного тренера. Кроме Шевченко, на тренерский мостик поляков претендует Адам Навалка.
  • Навалка дважды возглавлял Польшу – в период с 2007 по 2008 год и 2013 – 2018.
  • Первый официальный матч во главе Польши Андрей Шевченко может провести 24 марта на выезде против команды России.