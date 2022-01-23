Шевченко будет зарабатывать 2,5 миллиона евро
Информация о том, что Шевченко возглавит сборную Польши, появилась в телеграм-канале бывшего пресс-аташе тренера Николая Василькова.
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Сообщается, что 45-летний Шевченко и польский футбольный союз согласовали все детали контракта.
Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год. Часть средств будет выплачивать польский футбольный союз, остальное – спонсоры,
– говорится в сообщении.
Источник отмечает, что для подписания соглашения осталось согласовать нюансы по контракту с итальянским Дженоа. Украинец в январе покинул генуэзский клуб.
Когда Польша объявит нового тренера
- По предварительной информации, Польша должна 31 января объявить нового главного тренера. Кроме Шевченко, на тренерский мостик поляков претендует Адам Навалка.
- Навалка дважды возглавлял Польшу – в период с 2007 по 2008 год и 2013 – 2018.
- Первый официальный матч во главе Польши Андрей Шевченко может провести 24 марта на выезде против команды России.